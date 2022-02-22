ما هي أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية العراقية؟

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أسماء 33 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية.وذكر بيان للمجلس: "استنادا إلى أحكام المادة 4 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2021، نعلن ما يأتي:تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59)، وجرى استبعاد (26) مرشحا للأسباب الآتية:أربعة مرشحين قدموا لاحقا طلبات انسحاب من الترشح، وأربعة عشر مرشحا لعدم توفر شرط الخبرة السياسية، ومرشحان لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية، وثلاثة مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية، ومرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وآخر لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفر شرط الخبرة السياسية فيه، والأخير لعدم استيفائه شرط العمر".وأضاف : "استوفى ثلاثة وثلاثون مرشحا لشروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:1 فيصل محسن عبود صياد الكلابي2 عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد3 رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان4 رعد خضير دفاك صايل الجنابي5 خالد صديق عزيز محمد6 احمد موح عمران شبين الربيعي7 شهاب احمد عبد الله علي النعيمي8 خديجة خدايخش اسد قلاوس9 حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي10 كمال عزيز محمد رحيم قيتولي11 حسين محسن علوان حسين الحسني12 جمال كبسون حميد عباس13 احمد خليل خضير خليل كاخوري14 اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي15 برهم احمد صالح احمد16 لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد17 كاظم خضير عباس حسن داوغنة18 جبار حسن جاسم عبود19 ريبوار اورحمن وستاصالح عارف20 ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني21 هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي22 عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي23 حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري24 ثائر غانم محمد علي العثمان25 احمد يحيى جاسم جويد الساعدي26 ريبر احمد خالد زبير بارزاني27 حسين احمد هاشم وداعة الصافي28 ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي29 احمد ساجت هاشم حسن العامري30 محمد عبيد جدوع عبد الله31 علي عبد حمد داود الطائي32 عمر احمد كريم حسن به رزنجي33 فائزة جبار محمد باباخا.