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ما هي أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية العراقية؟

Lebanon 24
22-02-2022 | 16:50
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أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أسماء 33 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للمجلس: "استنادا إلى أحكام المادة 4 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2021، نعلن ما يأتي:

تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59)، وجرى استبعاد (26) مرشحا للأسباب الآتية:

أربعة مرشحين قدموا لاحقا طلبات انسحاب من الترشح، وأربعة عشر مرشحا لعدم توفر شرط الخبرة السياسية، ومرشحان لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية، وثلاثة مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية، ومرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وآخر لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفر شرط الخبرة السياسية فيه، والأخير لعدم استيفائه شرط العمر".

وأضاف : "استوفى ثلاثة وثلاثون مرشحا لشروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:

1    فيصل محسن عبود صياد الكلابي

2    عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

3    رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان

4    رعد خضير دفاك صايل الجنابي

5    خالد صديق عزيز محمد

6    احمد موح عمران شبين الربيعي

7    شهاب احمد عبد الله علي النعيمي

8    خديجة خدايخش اسد قلاوس

9    حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي

10    كمال عزيز محمد رحيم قيتولي

11    حسين محسن علوان حسين الحسني

12    جمال كبسون حميد عباس

13    احمد خليل خضير خليل كاخوري

14    اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي

15    برهم احمد صالح احمد

16    لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد

17    كاظم خضير عباس حسن داوغنة

18    جبار حسن جاسم عبود

19    ريبوار اورحمن وستاصالح عارف

20    ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني

21    هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي

22    عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

23    حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري

24    ثائر غانم محمد علي العثمان

25    احمد يحيى جاسم جويد الساعدي

26    ريبر احمد خالد زبير بارزاني

27    حسين احمد هاشم وداعة الصافي

28    ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي

29    احمد ساجت هاشم حسن العامري

30    محمد عبيد جدوع عبد الله

31    علي عبد حمد داود الطائي

32    عمر احمد كريم حسن به رزنجي

33    فائزة جبار محمد باباخا.
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