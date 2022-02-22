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زاخاروفا: العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا غير شرعية

Lebanon 24
22-02-2022 | 15:47
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العقوبات الغربية ضد روسيا غير شرعية.

وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة "بي بي سي": "نعتبر أن هذه العقوبات غير شرعية، فقد أدركنا منذ فترة طويلة أن هذه هي الأداة الوحيدة التي يستخدمها زعماء الدول الغربية ضدنا من أجل إعاقة تطورنا".

وأعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت سابق عن فرض عقوبات على روسيا على إثر اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وطالت العقوبات 27 شخصا وكيانا روسيا، يقول الاتحاد الأوروبي إنهم على علاقة بقرار الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك، ويمولون العمليات الروسية في منطقة دونباس. وتم فرض العقوبات أيضا على 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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