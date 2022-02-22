عربي-دولي

سوريا.. هجوم إسرائيلي في محيط القنيطرة تسبب في أضرار مادية

Lebanon 24
22-02-2022 | 23:30
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قال بيان عسكري سوري إن هجوما إسرائيليا استهدف نقاطا في محيط محافظة القنيطرة، جنوب غرب سوريا بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتسبب في أضرار مادية.


ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري القول:" حوالي الساعة 30، 12 من فجر اليوم 23 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية."
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