غوتيريش يطالب موسكو بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة بالكامل

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش انتقاداً شديد اللهجة إلى موسكو بقوله إنّ "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ليست قائمة طعام انتقائية" يمكن للكرملين أن يختار منها ما يشاء، مطالباً روسيا بالتزام هذا الميثاق "بالكامل" في ما خصّ العلاقة مع أوكرانيا.





وأضاف الأمين العام أنّ "قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمّى ب+استقلال+ مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك يشكّل انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وقال غوتيريش للصحافيين إنّ "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائياً"، مشدّداً على أنّ الدول الأعضاء وافقت عليها جميعاً وعليها جميعاً تطبيقها".وأضاف الأمين العام أنّ "قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمّى ب+استقلال+ مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك يشكّل انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وشدّد غوتيريش على أنّ الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سدّدت "ضربة قاضية لاتفاقات مينسك التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي"