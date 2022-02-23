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عربي-دولي
بعد اميركا...كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
Lebanon 24
23-02-2022
|
04:00
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، واصفاً ما تقوم به موسكو ضدّ أوكرانيا بأنّه "غزو إضافي لدولة ذات سيادة، وهو أمر غير مقبول البتّة".
وقال ترودو "سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها".
وجاءت الخطوة الكندية بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء فرض عقوبات على موسكو لـ"بدئها" بغزو أوكرانيا، وإشارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الى نشره جنودا خارج حدود روسيا.
كما أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات مشابهة ستشمل مصارف روسية و"أفراداً أثرياء" والنواب الروس الذين أيّدوا الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.
ويحذر المسؤولون الغربيون منذ أسابيع من أن بوتن يستعد لشن هجوم شامل ضد أوكرانيا، وهي خطوة قد تؤدي إلى حرب كارثية في أوروبا.
المصدر:
سكاي نيوز
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