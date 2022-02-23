هل ستدفع عوارض كوفيد الطويلة الأمد النظام الطبي إلى الإنهيار؟

مع استمرار أعراض "كوفيد-19" بعد ثلاثة أشهر من الإصابة، يعاني معظم الناس مما أطلق عليه إسم "كوفيد الطويل"، وهو حالة من المرض المستمر الذي لا يمكن الشفاء منه في غضون أشهر أو حتى سنوات.وبحسب صحيفة "لوس أنجلس تايمز" الأميركية، "في حين أن مخلفات "ما بعد العطلة" للوباء باتت أمراً واقعاً في مكاتب الأطباء في كل أنحاء المنطقة وذلك من خلال زيادة في الطلب على المواعيد الطبية، إلا أنه هناك تفاؤلا من أن الطلب لن يرتفع بالقوة نفسها كما حدث في فترة انتشار المتحورات السابقة. إن طبيعة متحور "أوميكرون"، كما وحقيقة أن نسبة كبيرة من السكان قد تلقت اللقاح قبل أن نشهد على الإرتفاع الأخير بالإصابات، يشكلان العاملان الرئيسيان اللذان يدفعان بالخبراء للشعور بالأمل. هناك إجماع متزايد في الأدبيات الطبية على أن انخفاض خطورة المرض الناتج عن "أوميكرون" من المرجح أن يترجم إلى عدد أقل من تشخيصات كوفيد الطويلة الأمد. ويتجسد الأمل في أن المرض الأقل خطورة سيرتبط بأعراض طويلة الأمد إنما أقل حدة".وتابعت الصحيفة، "وتظهر الأبحاث بشكل متزايد أن أولئك الذين تم تطعيمهم جزئيًا أو كليًا قبل أن يصابوا بالعدوى يعانون من أعراض كوفيد الطويلة أقل من أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح مطلقًا. وجدت دراسة أجريت الشهر الماضي على 1.2 مليون مقيم بريطاني في مجلة "لانسيت"، وهي مجلة طبية، أن احتمالات ظهور الأعراض بعد 28 يومًا من الإصابة "انخفضت إلى النصف تقريبًا من خلال تناول جرعتين من اللقاح". قال الدكتور ويليام تسينج، أخصائي الطب الباطني ومساعد المدير الطبي لمنطقة كايزر بيرماننتي سان دييغو، إن كتابة بحثية أخرى من مجموعة من الخبراء في ماساتشوستس تظهر مكاسب واضحة حتى بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تلقيحهم في وقت الإصابة. بعد فحص السجلات الطبية لأكثر من 240 ألف شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس، وجد الباحثون أن أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل قبل الإصابة كانت لديهم احتمالات أقل بسبع إلى عشر مرات للإبلاغ عن اثنين أو أكثر من أعراض كوفيد المزمنة، مقارنة بالمرضى غير المحصنين. ويبدو أن تلك الاحتمالات الأفضل تمتد أيضًا إلى أولئك الذين يتم تطعيمهم حتى بعد أن يبدأوا في التعافي. قال تسينج: "تقل احتمالية تعرضك لفيروس كوفيد طويل الأمد بحوالى أربع إلى ست مرات إذا تلقيت اللقاح في غضون أربعة أسابيع، وحتى إذا قمت بذلك من أربعة إلى ثمانية أسابيع، فأنت أقل عرضة بثلاث مرات"."وأضافت الصحيفة، "هناك أيضًا أدلة متزايدة على أنه بالنسبة لبعض المصابين بمرض خطير، يمكن أن يكون اللقاح بمثابة زر إعادة ضبط الجهاز المناعي. سيواجه الخبراء أن المناعة الطبيعية المكتسبة من خلال الفوز بالمعركة على كوفيد تتضاءل بمرور الوقت وأن هناك أدلة متزايدة على الإصابة مرة أخرى، خاصة في الأماكن التي تسبب فيها "أوميكرون" في زيادة الحالات. على الرغم من أن التطعيم يبدو قادرًا على تقليل عبء كوفيد الطويل المرتبط بـ"أوميكرون"، يقول الأطباء المحليون إنهم يعتقدون أن العدد الهائل من الحالات التي حدثت في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت لا يزال قادرًا على إجهاد نظام الرعاية الصحية المثقل بالفعل. قالت الدكتورة لوسي هورتون، أخصائية الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو والتي تدير عيادة "كوفيد الطويل" بالجامعة، إن العدوى صعبة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من أمراض وحالات مزمنة. على سبيل المثال، غالبًا ما يكون من الصعب على مرضى السكر التحكم في مستويات السكر في الدم. قد يشعرون بالصداع النصفي في كثير من الأحيان، كما و قد يشتد الربو الذي كان خفيفاً في السابق. قالت هورتون: "أنا متفائلة إلى حد ما بأن الأرقام ستكون أقل قليلاً بسبب ذلك". وتوافقها الدكتور أبيسولا أولولي الرأي، وهي طبيبة أسرة تعمل ضمن برنامج "Sharp" للتعافي من مرض كوفيد".وبحسب الصحيفة، "أضاف الدكتور برادلي باتاي، المدير الطبي لبرنامج التعافي من مرض كوفيد في عيادة سكريبس في توري باينز، أن هذه الأعراض، بالإضافة إلى ضباب الدماغ، هي أكثر الأعراض الطويلة شيوعًا. كان ضباب الدماغ، الذي غالبًا ما يوصف بأنه عدم القدرة على التركيز أو التركيز والميل نحو النسيان، هو الأكثر صعوبة للهزيمة حتى الآن من خلال العلاج. وقال إن البعض يكافح من أجل التمسك بالأفكار والتلاعب بها والتصرف بناءً عليها، وهي حالة مؤلمة بشكل خاص للعدد الكبير من السكان المحليين المنخرطين في مهن علمية. يمكن أن تساعد تقنيات مثل تدوين الأفكار في إزالة الضباب، لكن التقدم بطيء. جزء من المشكلة هو الكمية الهائلة من القلق التي تتشكل إثر الإصابة بضباب العقل الذي يعيق قدرة الشخص على العودة إلى مستوياته السابقة من الإنتاجية. وختم: "يستغرق الدماغ وقتًا أطول للشفاء. في الواقع، يعتبر هذا الأخير المؤهل للشفاء أو التحسن لدى المرضى الذين أراهم".