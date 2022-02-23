كم بلغ عدد ضحايا كورونا عالميا منذ بداية الجائحة؟ اليكم آخر الأرقام

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 427 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.9 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 427.358.056، وإجمالي الوفيات 5.904.723.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ939.938 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 78.642.385.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ645.665 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 28.353.689.وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ340.101 وإجمالي الإصابات 15.430.540.وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 315.786 وإجمالي إصابات 5.418.257.وسادسا البيرو بإجمالي وفيات209.641 وإجمالي إصابات 3.497.896.وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 161.384 وإجمالي إصابات 18.826.750.وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 153.512 وإجمالي إصابات 12.554.596.وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 146.798 وإجمالي إصابات 5.289.414.تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 138.285 وإجمالي إصابات 6.052.126.