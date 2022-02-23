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أوكرانيا توصي رعاياها بمغادرة روسيا

Lebanon 24
23-02-2022 | 05:31
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أوصت أوكرانيا رعاياها الموجودين في روسيا بمغادرتها، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في ظل اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس.

وشددت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء على أن القرارات الروسية الأخيرة تمثل "انتهاكا صارخا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وحذرت الوزارة من أن "تصعيد العدوان الروسي ضد أوكرانيا" قد يؤدي إلى الحد من فرص تقديم الخدمات القنصلية إلى الرعايا الأوكرانيين الموجودين في روسيا، داعية المواطنين الأوكرانيين إلى "الامتناع عن زيارة روسيا لأي أغراض، أو مغادرة أراضيها فورا".

وذكرت الوزارة أن تجاهل هذه التوصية "سيعيق بشكل ملموس ضمان توفير الحماية اللازمة إلى المواطنين الأوكرانيين في روسيا".
المصدر: روسيا اليوم
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