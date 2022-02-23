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عربي-دولي
بينها بلد عربي... إليكم الدول الداعمة لقرار روسيا حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
Lebanon 24
23-02-2022
|
06:00
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في الوقت الذي أعربت فيه دول عن رفضها اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، أعربت دول أخرى عن دعمها لهذا القرار، لكونه يمنع أعمال العنف ويضمن عدم سقوط ضحايا.
وأعلنت كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وفنزويلا وسوريا وبيلاروس عن تفهمها لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وأعرب الرئيس الفنزيلي نيكولاس مادورو عن دعم بلاده الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يخص الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.
كما أكد تأييد فنزويلا السعي لإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمة المندلعة منذ سنة 2014.
بدوره قال رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، أن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من شأنه أن ينقذ الأرواح ويمنع العنف.
وفي نفس السياق أعلنت بيلاروس أنها "تتعامل باحترام وتفهم" إزاء قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدة الأهمية السياسية والإنسانية لهذه الخطوة بالنسبة للمواطنين الروس في تلك الأراضي.
كذلك أعلنت دمشق على لسان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن سوريا تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وستتعاون معهما.
المصدر:
روسيا اليوم
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