ماكرون يبدأ حملته الرئاسية

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول اجتماع له ضمن الحملة الانتخابية للرئاسة المقبلة، في الـ 5 من شهر آذار المقبل في مدينة مارسيليا.

ونقلت صحيفة "لا ديباش" المحلية، عن ثلاثة مصادر من حزب "الجهورية إلى الأمام"، اليوم الأربعاء، قولها إن إيمانويل ماكرون، الذي لم يعلن بعد ترشيحه للرئاسة، سيعقد أول اجتماعاته الانتخابية يوم السبت 5 مارس في مرسيليا في بارك تشانوت.

هذا ومن المنتظر أن يعلن رئيس الدولة ترشحه الأسبوع المقبل في موعد لا يزال مجهولا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بينها إذاعة "آر تي إل" وتلفزيون "سي نيوز"، أمس الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن ترشحه لولاية ثانية عشية انقضاء المهلة الرسمية المحددة لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري في الرابع من آذار، مؤكدة أنه سيقدم على هذه الخطوة خلال زيارة عمل بإحدى مناطق البلاد.