عربي-دولي

ترامب: قرار روسيا "عبقري"

Lebanon 24
23-02-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-921909-637812170044026684.jpg
Doc-P-921909-637812170044026684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرار الكرملين بالاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بأنه "ذكي للغاية".
جاء ذلك خلال تصريحات ترامب لإذاعة "The Clay Travis and Buck Sexton Show" الأميركية، مساء الثلاثاء.
وأضاف ترامب أن هذا القرار أثبت أن روسيا هي أقوى قوة حفظ سلام في المنطقة.
وتابع "عندما رأيت هذا على شاشة التلفزيون أمس، قلت: هذا عبقري"، مستطردا "بوتين يعلن استقلال جزء كبير من أوكرانيا ويأمر قواته بحفظ السلام هناك، هذا رائع".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه القرارات عند حدودها الجنوبية مع المكسيك.
 
وواصل "هذه أقوى قوة حفظ سلام رأيتها في حياتي".

ولكنه في نفس الوقت أوضح ترامب أن الأزمة الأوكرانية خلال فترة رئاسته كانت ستظل في مرحلة أكثر هدوءًا، مرجعا ذلك بفضل علاقته بفلاديمير بوتين.
ولفت ترامب إلى أن "بوتين يدرك جيدا كل شيء" مؤكدا أنه يعرفه جيدًا، والعلاقة بينهم كانت على ما يرام، واصفا الرئيس الروسي بأن لديه كاريزما وشخصية قوية وكبرياء وبالإضافة إلى ذلك يعشق بلاده.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-02-23
10:00 | 2022-02-23
09:30 | 2022-02-23
09:00 | 2022-02-23
08:30 | 2022-02-23
08:30 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website