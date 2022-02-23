ترامب: قرار روسيا "عبقري"

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرار الكرملين بالاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بأنه "ذكي للغاية".

جاء ذلك خلال تصريحات ترامب لإذاعة "The Clay Travis and Buck Sexton Show" الأميركية، مساء الثلاثاء.

وأضاف ترامب أن هذا القرار أثبت أن روسيا هي أقوى قوة حفظ سلام في المنطقة.

وتابع "عندما رأيت هذا على شاشة التلفزيون أمس، قلت: هذا عبقري"، مستطردا "بوتين يعلن استقلال جزء كبير من أوكرانيا ويأمر قواته بحفظ السلام هناك، هذا رائع".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه القرارات عند حدودها الجنوبية مع المكسيك .

وواصل "هذه أقوى قوة حفظ سلام رأيتها في حياتي".



ولكنه في نفس الوقت أوضح ترامب أن الأزمة الأوكرانية خلال فترة رئاسته كانت ستظل في مرحلة أكثر هدوءًا، مرجعا ذلك بفضل علاقته بفلاديمير بوتين.

ولفت ترامب إلى أن "بوتين يدرك جيدا كل شيء" مؤكدا أنه يعرفه جيدًا، والعلاقة بينهم كانت على ما يرام، واصفا الرئيس الروسي بأن لديه كاريزما وشخصية قوية وكبرياء وبالإضافة إلى ذلك يعشق بلاده.