الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة أرثوذكسية في شبه جزيرة القرم، واعتقل ستة أفراد.

وقال الجهاز في بيان: "منع جهاز الأمن الفيدرالي وقوع عمل إرهابي في جمهورية القرم. ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال ستة مواطنين روس، من أنصار المنظمة المتطرفة الأوكرانية "برافي سيكتور" أو (القطاع الأيمن)، (منظمة محظورة في روسيا)، الذين كانوا يستعدون لتفجير عبوة ناسفة في إحدى الكنائس الأرثوذكسية في المنطقة لتخويف السكان".

وأضاف "صادر جهاز الأمن الفيدرالي مكونات عبوة ناسفة من أحد المحتجزين بتهمة التحضير لعمل إرهابي في شبه جزيرة القرم، كما تم العثور على مراسلات مع خطط ورموز "القطاع الأيمن"، حسبما أفاد به مكتب الأمن المركزي".

وأردف البيان: "في مرأب أحد المعتقلين تم ضبط مكونات لصنع عبوة ناسفة فيها عناصر مدمرة ومتفجرات، وتعليمات، ومراسلات مع مناقشة للهجوم الإرهابي المخطط له، وتأكيد تورط الموقوفين فيها".

كما أشار البيان إلى أنه "تم العثور على دعاية الفكر الراديكالي على شبكة الإنترنت في معدات الاتصالات الخاصة بالراديكاليين، وتمت مصادرة رموز منظمة "القطاع الأيمن" في عناوين سكنهم".

وأضاف البيان: "سيتم اتخاذ القرارات الإجرائية المناسبة فيما يتعلق بالمعتقلين".