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الحبس والغرامة لرافضي اللقاحات في هذا البلد

Lebanon 24
23-02-2022 | 09:00
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تعتزم أوغندا فرض عقوبات صارمة على مناهضي اللقاحات، تتضمن غرامات مالية باهظة على كل من يرفض الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وأوضحت لجنة صحية برلمانية نها تدرس تشريعًا مقترحًا لغرامة أو سجن الأشخاص غير المطعمين في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 45 مليون نسمة.

وقال البرلمان في بيان على موقعه على الإنترنت: "بدأت لجنة الصحة بالبرلمان النظر في مشروع قانون الصحة العامة المعدل لعام 2021، والذي يسعى من بين أمور أخرى إلى ضمان التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا المستجد".

وبحسب مسودة القانون، فسوف سيتم تغريم أولئك الذين لم يحصلوا على اللقاح بمبلغ 4 ملايين شلن (حوالي 1137 دولارًا) أو بالسجن لمدة ستة أشهر.
المصدر: الحرة
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