عربي-دولي

بوتين: أولوِياتنا مصلحة روسيا وأمن مواطنيها

Lebanon 24
23-02-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-921947-637812207050482937.jpg
Doc-P-921947-637812207050482937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته لمواطني البلاد بمناسبة يوم "حماة الوطن"، إن الوضع الدولي يمر بمرحلة صعبة، مؤكدا أولوية الدفاع عن مصالح روسيا وأمن مواطنيها.

وأضاف في تهنئته: "نرى مدى صعوبة الوضع الدولي وما هي المخاطر والتحديات القائمة، مثل تخفيف نظام الحد من التسلح، أو النشاط العسكري لكتلة الناتو"، متابعا: "أكرر أن مصالح روسيا وأمن مواطنينا أولوية بالنسبة لنا. لذلك سنواصل تطوير وتحسين الجيش والأسطول".

وقال بوتين إن الأسلحة التي توجد في المناوبة القتالية لدى الجيش الروسي لا يوجد نظير لها في العالم.

وأشار إلى أن الاختبارات المفاجئة والتدريبات المنتظمة واسعة النطاق أظهرت أن جاهزية وتماسك وحدات الجيش الروسي تطورت بشكل كبير.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-02-23
10:00 | 2022-02-23
09:00 | 2022-02-23
08:30 | 2022-02-23
08:30 | 2022-02-23
08:00 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website