بوتين: أولوِياتنا مصلحة روسيا وأمن مواطنيها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته لمواطني البلاد بمناسبة يوم "حماة الوطن"، إن الوضع الدولي يمر بمرحلة صعبة، مؤكدا أولوية الدفاع عن مصالح روسيا وأمن مواطنيها.وأضاف في تهنئته: "نرى مدى صعوبة الوضع الدولي وما هي المخاطر والتحديات القائمة، مثل تخفيف نظام الحد من التسلح، أو النشاط العسكري لكتلة الناتو"، متابعا: "أكرر أن مصالح روسيا وأمن مواطنينا أولوية بالنسبة لنا. لذلك سنواصل تطوير وتحسين الجيش والأسطول".وقال بوتين إن الأسلحة التي توجد في المناوبة القتالية لدى الجيش الروسي لا يوجد نظير لها في العالم.وأشار إلى أن الاختبارات المفاجئة والتدريبات المنتظمة واسعة النطاق أظهرت أن جاهزية وتماسك وحدات الجيش الروسي تطورت بشكل كبير.