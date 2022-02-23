عربي-دولي

أردوغان: تركيا لن تتخلى عن حوارها مع روسيا أو أوكرانيا

Lebanon 24
23-02-2022 | 10:30
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا تستطيع التخلي عن حوارها مع روسيا أو أوكرانيا على خلفية التصعيد الحالي بينهما، داعيا حلف الناتو إلى اتخاذ موقف واضح إزاء الموضوع.

وقال أردوغان للصحفيين المرافقين له على متن طائرته، لدى عودته من جولة في القارة الإفريقية: "لا تعتزم تركيا التخلي عن حوارها إما مع روسيا أو أوكرانيا، بل نسعى إلى اتخاذ خطوات من شأنها حل المسألة دون الإضرار بعلاقاتنا مع هاتين الدولتين".

وحذر الرئيس التركي من أن تصعيد التوترات بين روسيا وأوكرانيا يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في حوض البحر الأسود، مؤكدا أن أنقرة ستجري محادثات مع حلفائها ضمن الناتو بهذا الشأن.

وطالب أردوغان حلف شمال الأطلسي بـ"توضيح موقفه" إزاء التصعيد الروسي-الاوكراني و"اتخاذ ما يلزم" خلال قمته الافتراضية المقرر عقدها اليوم، مشيرا إلى أن "الجميع يكتفي حتى الآن بالإدلاء بتصريحات دون أي إجراء فعلي".

وأبدى الرئيس التركي أمله في أن تعود روسيا وأوكرانيا إلى طاولة الحوار في أسرع وقت ممكن، معربا عن نيته مواصلة اتصالاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد قمة الناتو الحالية.
المصدر: روسيا اليوم
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