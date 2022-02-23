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بعد أكثر من 8 أعوام... القبض على منفذ أكبر عملية سطو في تاريخ ليبيا

Lebanon 24
23-02-2022 | 11:00
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ألقى أعضاء جهاز الأمن الداخلي الليبي القبض على أحد المتورطين في القضية التي هزت الرأي العام خلال عام 2013 بمدينة سرت، وهي عملية السطو على أموال فرع مصرف ليبيا المركزي في مدينة سرت.

واعترف الجاني بأنه قام بتنفيذ هذه العملية بالاشتراك مع آخرين،  في واحدة من أبرز عمليات السطو التي سجلت في تاريخ ليبيا.

ودعا جهاز الأمن الداخلي باقي الأجهزة الأمنية للتعاون من أجل ضبط كافة المتورطين في هذه القضية، وذلك بعد التنسيق مع مكتب النائب العام.

يذكر أن فرع المصرف في سرت قد شهد عام 2013 عملية سطو على شاحنة نقل أموال، وسلب شحنة مالية ضمت 53 مليون دينار ليبي، إلى جانب ملايين الدولارات من عملات أجنبية أخرى.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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