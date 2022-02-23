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تدمير وكرين لـ"داعش" بضربة جوية في كركوك

Lebanon 24
23-02-2022 | 11:30
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق عن تدمير وكرين لتنظيم "داعش الإرهابي" بضربة جوية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها كهفين يستخدمان كوكرين للعناصر الإرهابية في منطقة قوشقاية ضمن محافظة كركوك".

وأضافت: "تم تدمير الوكرين بالكامل، في غضون ذلك خرجت قوة أمنية إلى المكان المستهدف".
المصدر: روسيا اليوم
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