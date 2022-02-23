أوكرانيا تجنّد 36 ألفا من جنود الاحتياط في الجيش

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع، أليكسي دانيلوف، إنه سيتم تجنيد 36 ألف جندي احتياطي في الجيش الأوكراني.

وقال دانيلوف في تصريح إعلامي: "بالنسبة لجنود الاحتياط، فإن عددهم اليوم سيكون 36 ألف شخص، غالبيتهم من الأشخاص الذين كانوا على الجبهة، وهم يعرفون الوضع. اعتمادا على المكان الذي ستكون هناك حاجة لاستخدامهم فيه، هذا هو سؤال للجيش، حيث سيتم استخدام أفراد عسكريين معينين".

هذا وأعلن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في وقت سابق من هذا اليوم، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، باستثناء منطقتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدا أنه يجب أن يوافق البرلمان الأوكراني على القرار .



وقال دانيلوف: "تمت مناقشة مسألة إعلان حالة الطوارئ ... تم اتخاذ القرار. وفقًا لتشريعاتنا، يجب أن يوافق البرلمان الأوكراني على هذا القرار في غضون 48 دقيقة ... سيتم فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء أوكرانيا، باستثناء دونيتسك ولوغانسك".