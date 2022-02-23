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نيران مجهولة تلتهم عشرات المنازل وتثير الرعب في السودان

Lebanon 24
23-02-2022 | 13:00
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حالة من الحيرة والرعب تضرب سكان قرية في شرق السودان بسبب استمرار نيران مجهولة السبب والمصدر لمدة 5 أيام، مما أدى لالتهام عشرات المنازل.

واضطر فريق من الدفاع المدني للبقاء في القرية متتبعا النيران التي تنتقل من منزل إلى آخر، بينما يتناوب السكان على مراقبة النيران طوال اليوم.

واكد سكان في القرية القريبة من مدينة حلفا الجديدة بشرق السودان أن "حرائق مجهولة" اندلعت الخميس قضت على 20 منزلا على الأقل حتى الآن.

وتزايدت مخاوف السكان صباح الاثنين عندما شاهدوا بشكل مفاجئ النيران تخرج من أعلى غرفة مشيدة بالمواد المحلية.
المصدر: سكاي نيوز
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