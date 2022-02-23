عربي-دولي

وزير الخارجية الامارتية يتصل بنظيره الروسي... وهذا ما أكّده له

Lebanon 24
23-02-2022 | 13:30
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ناقش وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، "المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك" وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد عبدالله بن زايد على "قوة ومتانة علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وقيادتي البلدين والحرص على تعزيز آفاق التعاون الإماراتي الروسي في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة"، بحسب الوكالة ذاتها.
المصدر: الحرة
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