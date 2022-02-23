جونسون: بريطانيا ستقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل أسلحة فتاكة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده ستقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا على خلفية "التصرفات المهددة من قبل روسيا".وقال جونسون، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام مجلس العموم البريطاني: "في ظل التصرفات الروسية التي تمثل تهديدا متزايدا، وبالتوافق مع دعمنا السابق، ستقدم بريطانيا في الوقت القريب حزمة إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا".وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن هذه المساعدات العسكرية "ستشمل كلا من الأسلحة الدفاعية الفتاكة وغير الفتاكة".