الإمارات تعتزم شراء 12 طائرة صينية من طراز "إل 15"

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتزامها التعاقد مع شركة "كاتيك" الصينية لشراء 12 طائرة من طراز "إل 15"، إضافة إلى وجود خيار لإضافة 36 طائرة من نفس الطراز في المستقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، قوله إن هذه الصفقة تأتي في إطار سياسة تنويع مصادر التسليح والتحديث المستمرين لتشكيلات ووحدات القوات الجوية الإماراتية والقوات المسلحة بشكل عام.

وأضاف الحوسني، إن بلاده وصلت إلى المراحل النهائية في المفاوضات مع الجانب الصيني، حيث سيتم إبرام اتفاق نهائي قريبا، مؤكدا أهمية تلك الصفقة لحصول الإمارات على أفضل القدرات التي تتلاءم مع احتياجاتها وتحقق أهدافها الاستراتيجية.

وأعرب المسؤول الإماراتي عن ثقته بشركة كاتيك الصينية، التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة ذات مزايا تنافسية على المستوى العالمي.