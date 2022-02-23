غوتيريس: العالم أمام لحظة خطر بسبب الأزمة الروسية -الأوكرانية

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مستهل اجتماع للجمعية العامة للمنظمة الدولية أن "العالم يواجه لحظة خطر" بسبب الأزمة الأوكرانية -الروسية"، مستنكرا من جديد "الانتهاكات التي ارتكبتها موسكو بحق كييف"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال غوتيريس: "إن قرار روسيا الاعتراف بما يسمى استقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك ، وما تبعه، هو انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".