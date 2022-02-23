عربي-دولي

تعرض مواقع رسمية أوكرانية لهجوم إلكتروني

Lebanon 24
23-02-2022 | 13:47
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أفاد نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيودوروف أن "هجوما إلكترونيا جديدا استهدف اليوم مواقع أوكرانية رسمية عدة وتسبب في تعطلها"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، وقال: "إن الهجوم بدأ بعد الظهر وأدى إلى تعطيل المواقع الإلكترونية للعديد من البنوك والوزارات". 

وأكد أن "المواقع المعنية نجحت في "إعادة توجيه الزوار إلى مزود خدمات آخر لتقليل الضرر". ولم يتم تحديد الجهة المنفذة ل"هجوم حجب الخدمة (ددوس)".
 
واكد صحافيون في "وكالة الصحافة الفرنسية" تعذر الوصول إلى الصفحات الرئيسية لموقعي وزارة الخارجية ومجلس الوزراء.
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