واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين يديرها الحرس الثوري الإيراني.وقالت وزارة الخزانة في بيان إن شبكة يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وممولين حوثيين حولت عشرات الملايين من الدولارات لدعم هجمات جماعة الحوثي.وأضاف البيان أن "الممول الحوثي يدعى سعيد الجمل"، مبينا أن الشبكة "حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين".وأكدت وزارة الخزانة أن "إجراءات اليوم اتخذت بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الخليجيين الإقليميين".وقالت إن الحوثيين يواصلون هجماتهم داخل اليمن، "وأطلقوا مرارا صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار أصابت البنية التحتية المدنية في الدول المجاورة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين".ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون القول إن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها الإقليميين للعمل بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب من أجل طموحاتهم الخاصة".وطالب نيلسون "قادة الحوثيين بوقف هجماتهم العنيفة والتفاوض بحسن نية لإنهاء الصراع".وكانت الولايات المتحدة أدرجت الجمل وأعضاء على قائمة العقوبات في 10 حزيران 2021، لدورهم في تمويل الحوثيين عبر بيع النفط، وفقا للبيان.ويدير الجمل شبكة من الشركات والسفن التي تهرب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الأخرى للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.يساعد الجمل في عملياته تلك شخص يدعى عبدي ناصر علي محمود، المقيم في تركيا، حيث توفر أعماله غطاء لأنشطة الجمل، وفقا للبيان.