غرينفيلد: نحو 5 ملايين شخص قد يهجرون ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا

حذّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، أمام الجمعية العامة للمنظمة، الأربعاء، من أنّ النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدّي إلى "أزمة لاجئين جديدة" مع "ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي مهجّر".وقالت "إذا استمرّت روسيا في هذا الطريق فقد تتسبّب، وفقاً لتقديراتنا، بأزمة لاجئين جديدة، ستكون من بين الأكبر التي يواجهها العالم اليوم، مع ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي مهجّر بسبب الحرب التي اختارتها روسيا والضغط الذي تمارسه على جيران أوكرانيا".وشددت على أن واشنطن ترفض نوايا روسيا المعلنة بالهيمنة على جيرانها، مؤكدة على أن "الحقائق المزيفة التي تحاول روسيا فرضها بدأت تلقي بضلالها المؤسفة على الأوكرانيين".وأضافت الدبلوماسية الأميركية "لأنّ أوكرانيا هي أكبر مصدّري للقمح في العالم وخصوصًا في العالم النامي، فإنّ روسيا يمكن أن تتسبّب بارتفاع أسعار المواد الغذائية وبجوع أكثر شدّة في أماكن مثل ليبيا واليمن ولبنان".وقالت إن المطامع الروسية تلقي بآثارها على أوكرانيا والعالم بأكمله. ثن تابعت: "إذا اختار الرئيس الروسي مزيدا من التصعيد فستكون روسيا وحدها مسؤولية عما سيحدث.واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تشارك فيه 193 دولة عضو في المنظمة هو جلسة حول "الأراضي الأوكرانية المحتلة موقتًا" تُعقد سنويًا منذ ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين باستقلال منطقتيَ دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، وأمر بإرسال قوات روسية إليهما.ويتّهم الغرب موسكو بحشد 150 ألف جندي عند حدود اوكرانيا استعدادا لشنّ هجوم محتمل على جارتها. وتخشى الدول الغربية من أن يشكل تصاعد حدّة المعارك على خطّ الجبهة، ذريعة لروسيا لغزو أوكرانيا.