بتهمة تمويل الحوثي.. الإمارات تدرج شخصا وخمسة كيانات على قائمة الإرهاب

أدرجت الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، شخصا وخمسة كيانات ضمن قائمتها للإرهاب، وذلك "في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له"، وفق وكالة الأنباء الحكومية.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الشخص وتلك الكيانات (شركات) متورطون في دعم الحوثيين.وجاء في الوكالة "أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم /13/ لسنة 2022، الذي تضمن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب".وبحسب ذات المصدر: "يأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له".وحض البيان الذي أرفقته الوكالة بالخبر جميع الجهات الرقابية على حصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية بتلك الكيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب قوانين الدولة "بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".وقال البيان إن هذه الشركات والأفراد تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين.وتشمل القائمة المدعو "عبده عبدالله دائل أحمد"، أما الكيانات فهي "العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية"، وشركة الحظاء للصرافة، و"معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير"، و الناقلة ثري /9109550 IMO/ 5، بالإضافة إلى شركة "بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م".وتعرضت الإمارات التي سحبت قواتها من اليمن في 2019، مؤخرا لضربات متتالية من الحوثيين.