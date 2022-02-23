ماكرون يُطلق حملة ترشّحه لولاية جديدة في 5 آذار

يطلق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حملة ترشّحه لولاية رئاسية جديدة في 5 مارس المقبل، بتجمّع انتخابي مرتقب في مرسيليا، وفق ما أفادت 3 مصادر في حزبه "الجمهورية إلى الأمام"، أمس.وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون، الذي يتوقع أن يعلن رسميا ترشّحه الأسبوع المقبل، سيتصدر الدورة الأولى من الانتخابات المقررة في 10 نيسان.لكن الاستطلاعات تشير أيضاً إلى أن ضمان ماكرون الفوز بولاية ثانية مدّتها 5 سنوات في الدورة الثانية من الانتخابات التي تنظّم بعد أسبوعين من الأولى، لا يبدو أمراً مسلّماً به.