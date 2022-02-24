انفجارات تهز مدنا أوكرانية بعد إعلان روسيا بدء "العملية العسكرية"

بعد دقائق من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سمح بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، الخميس، انتشرت المقاطع المصورة والصوتية لانفجارات في عدة مدن أوكرانية.وأظهر مقطع مصور انفجارات كبيرة قرب مدينة خاركيف الأوكرانية بعد وقت قصير من إعلان روسيا العملية العسكرية.كما قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن دوي إطلاق نار سُمع بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وسمع مراسل لرويترز سلسلة من الأصوات الصاخبة البعيدة المماثلة لقصف المدفعية في كييف، في الساعات الأولى من صباح اليوم.وذكرت وكالات أنباء روسية أن بوتين أجاز للقوات تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس بأوكرانيا.ونقلت عن بوتين قوله إن روسيا لا يمكن أن تتسامح مع ما وصفها بالتهديدات من أوكرانيا، وتحذيره من التدخل الأجنبي.ولم يعط أي تفاصيل عن حجم العملية وإن كانت ستقتصر على شرق أوكرانيا او ستكون أوسع.من جهته، ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"الهجوم غير المبرر" من قبل روسيا في أوكرانيا، وقال بايدن في بيان "اختار الرئيس بوتين (شن) حرب مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية".وأضاف "روسيا تتحمل وحدها مسؤولية الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم".