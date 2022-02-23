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للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)

Lebanon 24
23-02-2022 | 23:30
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أفادت وسائل إعلام سورية بأن إسرائيل نفذت ضربات على أهداف في البلاد.

 

فقد أكدت المعلومات سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق وريفها فجر الخميس.

 

ونقلت وكالة سانا أن "الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت بعد منتصف الليلة لضربات إسرائيلية بالصواريخ في محيط العاصمة"، دون تقديم تفاصيل عن الأضرار.

 

كما أعلنت مقتل 3 جنود من قوات النظام في الهجوم الإسرائيلي الأخير.

 

وجاء ذلك بعد 24 ساعة تماما من قصف إسرائيلي آخر على مواقع في محيط محافظة القنيطرة، جنوب غرب سوريا، حيث أوضح مصدر عسكري تابع للنظام، بحسب ما نقلت رويترز، أن الهجوم الإسرائيلي الذي وقع الأربعاء، تسبب في أضرار مادية.

 

من جهتها، أفادت "العربية" أن الاستهداف طال مواقع في بلدة روحينا بحجة استخدامها من قبل حزب الله كمواقع رصد في إطار محاولة تشكيل "جبهة الجولان"، وموقعا في مقر وزارة المالية في مدينة البعث الجديدة في القنيطرة، لاستخدامه أيضا من قبل الحزب كغرفة عمليات.

 

المصدر: العربية

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