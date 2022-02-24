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بلينكن: الدبلوماسية الأميركية وحدت أوروبا والعالم ضد العدوان الروسي

Lebanon 24
24-02-2022 | 04:30
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نفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن يكون التصعيد والتوتر في أوكرانيا علامة على "فشل" الدبلوماسية الأميركية.

وقال بلينكن في تصريحات لقناة CBS NEWS الأميركية إنه "على العكس، نجحت الدبلوماسية الأميركية بتوحيد أوروبا والعالم ضد العدوان الروسي".

وأضاف بلينكن "في نفس الوقت إذا قامت روسيا بالتصعيد، بشكل أكبر مما تقوم به حاليا، فسنقوم بالتصعيد أيضا، ونأمل أن معرفة روسيا بهذا ستكون رادعا، لكن في حال كان الأمر عكس ذلك، فقد كنا واضحين أن روسيا ستواجه عواقب هائلة على أفعالها".

وقال بلينكن إن العالم "لا يكتفي بالمشاهدة وقد أمضينا الأشهر الماضية في العمل"، مبينا أن "ألمانيا قامت بإيقاف خط أنابيب عملاق بقيمة 11 مليار دولار كانت روسيا تعتمد عليه لتحقيق واردات مالية كبيرة".

وأكد بلينكن أن "هناك عقوبات إضافية تجعل من الصعب على روسيا جمع أموال لنشاطاتها، وما لدينا على الطاولة هو عقوبات غير مسبوقة تواجهها روسيا، وهذا ثمن مرتفع سيدفعه فلاديمير بوتين وبلاده لفترة طويلة جدا".
المصدر: الحرة
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