عربي-دولي

الناتو: سنفعل كل ما في وسعنا لحماية حلفائنا

Lebanon 24
24-02-2022 | 01:30
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قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، إن الحلف "سيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم".


وتابع ستولتنبرغ تعليقا على إعلان روسيا بدء غزو أوكرانيا: "نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب"، وأضاف أن "أعضاء الحلف سيلتقون لبحث العدوان الروسي المتجدد".


وأضاف: "أندد بقوة بالهجوم الروسي الطائش على أوكرانيا، الذي يعرض عددا لا حصر له من الأرواح للخطر".
المصدر: سكاي نيوز
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