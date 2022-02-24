الناتو: سنفعل كل ما في وسعنا لحماية حلفائنا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، إن الحلف "سيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم".وتابع ستولتنبرغ تعليقا على إعلان روسيا بدء غزو أوكرانيا: "نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب"، وأضاف أن "أعضاء الحلف سيلتقون لبحث العدوان الروسي المتجدد".وأضاف: "أندد بقوة بالهجوم الروسي الطائش على أوكرانيا، الذي يعرض عددا لا حصر له من الأرواح للخطر".