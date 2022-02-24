عربي-دولي

بعد الهجوم على اوكرانيا....كييف تناشد العالم لإيقاف بوتين!

Lebanon 24
24-02-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-922224-637812827299316444.jpg
Doc-P-922224-637812827299316444.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، أن روسيا بدأت غزوا واسع النطاق لأوكرانيا مؤكدا أنها تستهدف المدن بضربات بالأسلحة، بحسب ما نشره عبر حسابه في تويتر.

ونقلت رويترز عن وكالة إنترفاكس الأوكرانية تأكيدها وقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بوريسبيل في كييف.

وقال كوليبا: "هذه حرب عدوانية، أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر"، مضيفا أنه "يمكن للعالم أن يوقف بوتين ويجب عليه ذلك. حان وقت العمل الآن".

وكان بوتين أعلن، الخميس، بدء "عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس، داعيا الجيش الأوكراني "لإلقاء سلاحه"، ومتعهدا  بالرد على كل من يتدخل في العملية العسكرية في أوكرانيا.

بينما توعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، روسيا بأن العالم سيحاسبها بسبب هجومها على أوكرانيا، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على "هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية". 

ويأتي إعلان بدء العملية العسكرية بالتزامن مع جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الأوكرانية.

وناشد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس الروسي لوقف أي هجوم لقواته ضد أوكرانيا.

وقال غوتيريش موجها نداء شخصيا: "الرئيس بوتين، أوقف جنودك عن مهاجمة أوكرانيا، أعط السلام فرصة".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-02-24
09:30 | 2022-02-24
09:24 | 2022-02-24
09:00 | 2022-02-24
08:30 | 2022-02-24
08:00 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website