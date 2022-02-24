بعد الهجوم على اوكرانيا....كييف تناشد العالم لإيقاف بوتين!

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، أن روسيا بدأت غزوا واسع النطاق لأوكرانيا مؤكدا أنها تستهدف المدن بضربات بالأسلحة، بحسب ما نشره عبر حسابه في تويتر.ونقلت رويترز عن وكالة إنترفاكس الأوكرانية تأكيدها وقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بوريسبيل في كييف.وقال كوليبا: "هذه حرب عدوانية، أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر"، مضيفا أنه "يمكن للعالم أن يوقف بوتين ويجب عليه ذلك. حان وقت العمل الآن".وكان بوتين أعلن، الخميس، بدء "عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس، داعيا الجيش الأوكراني "لإلقاء سلاحه"، ومتعهدا بالرد على كل من يتدخل في العملية العسكرية في أوكرانيا.بينما توعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، روسيا بأن العالم سيحاسبها بسبب هجومها على أوكرانيا، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على "هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية".ويأتي إعلان بدء العملية العسكرية بالتزامن مع جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الأوكرانية.وناشد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس الروسي لوقف أي هجوم لقواته ضد أوكرانيا.وقال غوتيريش موجها نداء شخصيا: "الرئيس بوتين، أوقف جنودك عن مهاجمة أوكرانيا، أعط السلام فرصة".