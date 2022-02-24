بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا...قلق وتحذيرات دولية!

أثار إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحرب على أوكرانيا، الخميس، موجة من ردود الفعل الدولية التي توعد بعضها بالتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصف بـ"الهجوم غير المبرر".وتوعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، روسيا بأن العالم سيحاسبها بسبب هجومها على أوكرانيا.ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نداء إلى بوتين لوقف الحرب "باسم الإنسانية"، بعد أن أعلن عن عملية عسكرية في شرق أوكرانيا.وقال غوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا".وندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بالهجوم الروسي "الطائش وغير المبرر" على أوكرانيا، قائلا إن أعضاء الحلف سيجتمعون لبحث التعامل مع عواقب "الأعمال العدوانية"‭ ‬التي أقدمت عليها موسكو.وأضاف في بيان: "مرة أخرى، وبالرغم من تحذيراتنا المتكررة وجهودنا التي تبذل بلا كلل للانخراط في الدبلوماسية، اختارت روسيا طريق العدوان على دولة ذات سيادة ومستقلة".وكذلك، استنكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا، مشددة على تحميل الكرملين المسؤولية.من جهته، شدد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على أن أفعال روسيا ستُقابل بعواقب وخيمة، كاشفا أن أوتاوا ستتخذ إجراءات إضافية لوقف العدوان الروسي غير المبرر.بدوره، اعتبر السفير الصيني بالأمم المتحدة، تشانغ جون، إن الوضع في أوكرانيا يمر بلحظة "حرجة" والصين قلقة للغاية، مضيفا: "نعتقد بأن الباب أمام حل دبلوماسي للأزمة لم يغلق تماما".والخميس، أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أن روسيا بدأت غزوا واسع النطاق لأوكرانيا وتستهدف المدن بضربات بالأسلحة.وأتى ذلك بعد دقائق من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سمح بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.