عربي-دولي

أول تصريح لرئيس أوكرانيا بعد بدء "الغزو الروسي".. هذا ما قاله

Lebanon 24
24-02-2022 | 00:32
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.

 

وقال زيلينسكي ردا على الهجوم الروسي على بلاده: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".

 

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، ذكر زيلينسكي أن انفجارات عدة سمعت بمدن عديدة في أوكرانيا، وأضاف: "فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة"، حسبما نقلت "رويترز".

 

وناشد الرئيس الأوكراني مواطنيه للبقاء في منازلهم قدر الإمكان.

 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

 

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

 

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الخميس، إن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية.

 

 

 

 

 

 

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