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غوتيرش يناشد بوتين: باسم الإنسانية أعد قواتك لروسيا

Lebanon 24
24-02-2022 | 00:43
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اشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وقف الحرب التي أعلنها في شرق أوكرانيا.

وقال غوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا".

وأضاف أن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي، وفق ما نقلت "رويترز".

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس أن روسيا باشرت "هجوما واسع النطاق" مع ضربات على مدن عدة في البلاد بعد سماع دوي سلسلة من الانفجارات.
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