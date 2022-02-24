عربي-دولي

تركيا تلغي رحلاتها إلى أوكرانيا

Lebanon 24
24-02-2022 | 01:01
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، إلغاء جميع رحلاتها المقررة إلى أوكرانيا بسبب الظروف الأمنية المتردية.

وقال مدير شركة الخطوط الجوية التركية، بلال أكشي: "قررنا إلغاء جميع الرحلات الجوية المقررة إلى أوكرانيا اليوم، بسبب إغلاق المجال الجوي لهذا البلد".
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