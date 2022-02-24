تركيا تلغي رحلاتها إلى أوكرانيا

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، إلغاء جميع رحلاتها المقررة إلى أوكرانيا بسبب الظروف الأمنية المتردية.



وقال مدير شركة الخطوط الجوية التركية، بلال أكشي: "قررنا إلغاء جميع الرحلات الجوية المقررة إلى أوكرانيا اليوم، بسبب إغلاق المجال الجوي لهذا البلد".