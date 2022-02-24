"سي أن بي سي": بوتين يسعى إلى "تغيير النظام".. فهل سيغزو بقية أوكرانيا؟

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "وقال المحلل جيفري إدموندز في حديث للشبكة، الأربعاء، "أعتقد أنه بالنظر إلى حجم القوة، والخطاب الذي سمعناه عن أوكرانيا بشكل عام ودولتها، أعتقد أننا سترى بوتين يمضي قدمًا". وأمر بوتين القوات بدخول منطقتين مواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا يوم الاثنين بعد أن أعلن أنه سيعترف رسميا باستقلال المناطق الانفصالية. في رد سريع على التوغل، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات جديدة تستهدف المؤسسات المالية الروسية والأفراد والديون السيادية. ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن تصرفات روسيا بأنها تشكل بداية "غزو" لأوكرانيا، مهددًا بمزيد من العقوبات الأميركية. وقال إدموندز إن بوتين سيذهب على الأرجح "سيقوم بأي شيء وصولأً إلى العاصمة"، في إشارة إلى كييف، العاصمة الأوكرانية. وأضاف، "ما نشهده اليوم هو الكثير من عمليات الإبلاغ الخاطئة. هذه الادعاءات بأن على الناس في الشرق أن يقاوموا هجمة الهجمات الأوكرانية، هي غير صحيحة". زعمت وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة في وقت سابق أن القوات الحكومية الأوكرانية شنت ضربات قصفية ضد المتمردين المدعومين من موسكو في الشرق. وسبق للولايات المتحدة أن حذرت من أن موسكو قد تستخدم مزاعم كاذبة بشأن الصراع كذريعة لغزو أوكرانيا. قال إدموندز: "إنها الذريعة التي يحاول بوتين خلقها بحيث أنه عندما يغزو فعليًا بقية أوكرانيا، فسيكون هذا الأمر سبب دخوله"."روسيا تخطط لمزيد من الهجماتوبحسب الشبكة، "سيعترف الكرملين الآن بالمناطق التي يسيطر عليها المتمردون في دونيتسك ولوهانسك - المناطق التي يسيطر عليها وكلاء روسيا منذ عام 2014. على الرغم من المزاعم السابقة بأنها ستسحب بعض القوات، حشدت روسيا المزيد من القوات على حدودها مع أوكرانيا في الأيام الأخيرة. وتقدر الولايات المتحدة أن موسكو قد مركزت بين 169 ألفًا و 190 ألفًا من الأفراد العسكريين بالقرب من أوكرانيا. قال إدموندز، بالنظر إلى الحشود العسكرية الكبيرة، فليس من المنطقي أن يحتفظ بوتين بالأراضي الانفصالية. وأضاف: "كانت لديه هذه الأراضي منذ 2014، لذا فبمجرد نقل المزيد من القوات هناك، لا أعتقد بأنه يحصل على ما يريد". يوم الثلاثاء، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن هناك "كل مؤشر" على أن روسيا تخطط لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. ووفقًا لإدموندز، فإن السبب الرئيسي لعدوان بوتين على أوكرانيا هو تعزيز الأهمية الأمنية لروسيا في أوروبا".صراع ساخنوتابعت الشبكة، "ألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين يوم الثلاثاء اجتماعه المخطط له مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مشيرًا إلى استمرار تحرك القوات الروسية في أوكرانيا. قال جوناثان كاتز، مدير مبادرات الديمقراطية وزميل بارز في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، إن العقوبات ستكون "شديدة" وسيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الروسي، لكن هذا كان "صراعًا ساخنًا لمدة ثماني سنوات. وكان يشير إلى ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014. وقال كاتس لشبكة "سي أن بي سي": "لقد ذهبنا إلى أبعد من خطاب بوتين قبل يومين، واستعداده للذهاب إلى دونباس مع القوات الروسية. أعتقد أننا بتنا بعيدين عن السلام أكثر مما كنا عليه قبل ثلاثة أيام، قبل أسبوع،او قبل أسبوعين". وختم: "صراع ساخن، حرب باردة - أعتقد أن الفكرتين السابقتين أصبحتا مختلطتين معًا فيما سيكون، للأسف، شيئًا ستتعامل معه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وشركاؤه لفترة طويلة"."