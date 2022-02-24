البديل الجديد لـ"كوفيد-19 ": عدوى أكثر وعلاج أصعب

ها هي السلالة الجديدة من متحور "أوميكرون" BA.2، والتي يحتمل أن تكون أكثر عدوى وتشكل تهديدأ أكبر، بدأت بالإنتشار داخل الولايات المتحدة ما قد يشكل تهديداً للجهود البذولة لتخفيف القيود الخاصة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في كل أنحاء البلاد.

وبحسب وكالة "يونايتد بريس إنترناشونال" الأميركية، "أدت هذه السلالة بالفعل إلى زيادة سريعة في الحالات في الدنمارك، التي تحركت لتخفيف القيود الوبائية في الأيام الأخيرة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وتشهد بروناي وجورجيا ونيبال أيضًا تفشي المرض بشكل كبير. وعلى الرغم من أن الأرقام في الولايات المتحدة تعتبر قليلة، إلا أن المحققين الطبيين يراقبون المجريات عن كثب. تم الإبلاغ عن أقل من 1400 حالة تتعلق بالمتحور الجديد في هذا البلد، وفقًا لموقع outbreak.info، المدعوم من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومجموعات البحث الرئيسية الأخرى. تم الإبلاغ عن المتحور في كل ولاية باستثناء آيوا وماين وأوكلاهوما. ولدى كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات الموثقة، والتي بلغت 262 حالة. وأُطلق عليها اسم "متحور التخفي" لأنه يبدو أكثر صعوبة في الكشف عنه من السلالات السابقة للفيروس الذي يسبب كوفيد-19، وتقول منظمة الصحة العالمية إنه وُجد أن BA.2 أكثر قابلية للانتقال وربما أقل استجابة للقاحات والعلاجات من سابقاته.

قالت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19، خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر: "ليس لدينا الكثير من المعلومات حول هذا البديل حتى الآن". ومع ذلك، "نظرًا لأنه جزء من سلالة "أوميكرون"، فإننا نعلم بوضوح أن هناك زيادة في معدل النمو مقارنة بالمتحورات الأخرى المثيرة للقلق"، على حد قولها".

زيادة الإنتقال

ورأت الشبكة أنه "نظرًا لأن الزيادة الكبيرة في حالات كوفيد-19 التي يغذيها ظهور متحور "أوميكرون" بدأت في التلاشي في معظم أنحاء الولايات المتحدة، تواصل الولايات تخفيف القيود المصممة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك شرط ارتداء الأشخاص الأقنعة في الأماكن العامة الداخلية. فقط هاواي هي التي تحتفظ بتفويض القناع الداخلي، والعديد من الخبراء قلقون من أن الحكومات ستبدأ في إزالة هذه القيود في وقت قريب جدًا. إن BA.2 معدٍ بنسبة 30٪ أكثر من BA.1 و"يمتلك خصائص مراوغة مناعية تقلل بشكل أكبر من التأثير الوقائي للتطعيم ضد العدوى"، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة في 31 كانون الثاني من قبل معهد ستاتين سيروم، الوكالة الدنماركية للاستجابة للأمراض المعدية.

وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس هم أقل عرضة للإصابة ولنقل إما المتحورات الفرعية BA.1 أو BA.2 مقارنة بأولئك الذين لم يتم تلقيحهم. وبالمثل، وجدت دراسة أجراها باحثون في اليابان أن البديل BA.2 كان معديًا بنسبة 40٪ أكثر من BA.1، وأدى إلى تحقيق ضرر أكبر في رئتي المصابين - وهو مؤشر محتمل على إمكانية أن يسبب مرضًا أكثر خطورة. استنادًا إلى هذه النتائج وغيرها، "نتوقع أن تصبح غالبية المتحورات المنتشرة في الولايات المتحدة من سلالة BA.2"، كما قال بيل هاناج، عالم الأوبئة في كلية هارفارد T.H.تشان للصحة العامة في بوسطن، للوكالة في رسالة عبر البريد إلكتروني. وأضاف: "إنه يختلف تمامًا عن BA.1، بما في ذلك الجين الشائك، الذي تستهدفه اللقاحات، لذلك هناك قلق من أن يتمكن من التهرب من المناعة السابقة أكثر من BA.1، وحتى أن الأشخاص الذين تعافوا من BA.1 قد يصابوا بـ BA.2"."

لا زال الوقت مبكراً للشعور بالراحة

وبحسب الشبكة، "قال الدكتور مارتن ج. بليسر، مدير مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة والطب في جامعة روتجرز في نيوجيرسي، إنه وعلى الرغم من أن البديل الجديد هو "مدعاة للقلق"، إلا أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان المسؤولون الحكوميون قد خففوا القيود المتعلقة بالفيروس قبل الأوان. وقال للوكالة، للإجابة على هذا السؤال "ستعتمد على مدى سرعة انتشار متغير BA.2 ومدى حماية الأشخاص من التطعيم و / أو العدوى السابقة".

وجدت الدراسة اليابانية، التي أجريت على الهامستر المصاب عمدًا بالمتغير الفرعي، أن لقاح موديرنا يوفر حوالى 50٪ الحماية ضد المرض الشديد، على الرغم من أن النسبة ارتفعت إلى أكثر من 70٪ بسبب الجرعة المعززة".

وتابعت الشبكة، "يحتوي BA.2 على العديد من الطفرات الجينية مقارنة بالفيروس الأصلي المسبب لكوفيد-19 الذي ظهر في ووهان، الصين، في أواخر عام 2019، كما أنه يختلف بشكل كبير من الناحية الجينية عن سلالة BA.1 من "أوميكرون"، وفقًا لبليسر.

وأضاف: "تكوينه المتغير يتوافق مع استمرار تطور الفيروس". وقال "على هذا النحو، فإن المناعة التي اكتسبها الشخص من الإصابة بأوميكرون أو أحد المتحورات السابقة لن تكون كاملة، ولكن من المرجح أن تكون جزئية على الأقل"."