القوات الروسية تدخل أوكرانيا.. سقوط قتلى وجرحى والعالم يتحرك

بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك.وقال الجيش إن القوات الجوية الأوكرانية تحاول صد هجوم جوي روسي، مضيفا أن التقارير عن هبوط القوات الروسية في أوديسا كاذبة.أعلن حرس الحدود الأوكراني أن القوات البرية الروسية دخل أوكرانيا، الخميس، بعد قصف عدة مواقع في الداخل الأوكراني.وأكد أن "أرتالا من الجيش الروسي تعبر الحدود الأوكرانية من عدة مناطق".وقال الجيش الأوكراني إن روسيا تحرك عتادا عسكريا إليها من شبه جزيرة القرم، وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف في غربي البلاد.وأعلنت أوكرانيا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة القصف الروسي المستمر.وأوقفت السلطات الأوكرانية المواقع الإلكترونية عن العمل "خشية التعرض لهجمات تسلل".وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في بيان، إسقاط الدفاعات الجوية 5 طائرات روسية ومروحية في لوغانسك.وأكدت خدمة حرس الحدود الأوكرانية، وقوع هجمات على وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش، نفذت باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.وأشارت إلى أن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء، هذا إلى جانب القرم أيضا.في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل.وجاء في بيان الوزارة أن "البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل".وأشارت الوزارة إلى أن حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة ضد الوحدات الروسية.يأتي ذلك فيما استدعى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، حليف موسكو الخميس، قادة جيشه على خلفية العملية العسكرية التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا، كما أعلنت قناة "تلغرام" المرتبطة برئاسة الجمهورية الخميس.هذا أمنياً، أما سياسياً، فقد قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، تحدثا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، وناقشا رد الحلف المنسق على الغزو الروسي لأوكرانيا.وقالت الوزارة إنهما ناقشا أيضا المزيد من الخطوات لضمان أمن الجبهة الشرقية للحلف، وأكد بلينكن أن التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من ميثاق الحلف التزام صارم.هذا ويعقد سفراء الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اجتماعا طارئا صباح الخميس في بروكسل بعد بدء عملية عسكرية روسية ضد أوكرانيا، على ما أعلن ناطق باسم الناتو.