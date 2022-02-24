لماذا يعتبر الجيش الروسي من الأقوى عالمياً؟



وتمثل القوات البرية الروسية أحد أقوى أفرع الجيش الروسي الذي يمتلك قوة هائلة في البر والبحر والجو.

يصل عدد جنود الجيش الروسي إلى مليون و350 ألف جندي بينهم 850 ألف جندي قوات عاملة و250 ألف جندي احتياطي و250 ألف قوات شبه عسكرية، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في آخر إحصائيات لعام 2022. كتب "سبوتنيك": يمتلك الجيش الروسي قوة عسكرية هائلة تتولى حماية أكبر دولة في العالم تزيد مساحتها عن 17 مليون كيلومترا مربعا، ومنها 4 أسلحة تجعله أقوى جيوش العالم.وتمثل القوات البرية الروسية أحد أقوى أفرع الجيش الروسي الذي يمتلك قوة هائلة في البر والبحر والجو.يصل عدد جنود الجيش الروسي إلى مليون و350 ألف جندي بينهم 850 ألف جندي قوات عاملة و250 ألف جندي احتياطي و250 ألف قوات شبه عسكرية، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في آخر إحصائيات لعام 2022.



وفيما يلي أعداد كل نوع من هذا الأسلحة:

الدبابات: تشمل جميع الطرازات وعددها 12 ألف و420 دبابة.

المدافع ذاتية الحركة: 6 آلاف و574 مدفعا.

مدافع الميدان: 7 آلاف و571 مدفعا.

راجمات الصواريخ: 3 آلاف و391 راجمة.

كما تمتلك روسيا 30 ألف و122 مدرعة، تجعلها ثالث أضخم قوة مدرعات في العالم.

ورغم ذلك فإن وجود السلاح الروسي في محيطه الجغرافي يزيد من جدوى استخدامه بصورة كبيرة لأن خطوط إمداده تكون قصيرة مقارنة بالمركبات التي تعمل في ميادين قتال تحتاج لخطوط إمداد يصل طولها إلى آلاف الكيلومترات. وتشير إحصائيات الموقع إلى أن الجيش الروسي يحتل المرتبة الأولى عالميا في 4 أسلحة من أسلحة القوات البرية، التي تشمل الدبابات ومدافع الميدان والمدافع ذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.وفيما يلي أعداد كل نوع من هذا الأسلحة:الدبابات: تشمل جميع الطرازات وعددها 12 ألف و420 دبابة.المدافع ذاتية الحركة: 6 آلاف و574 مدفعا.مدافع الميدان: 7 آلاف و571 مدفعا.راجمات الصواريخ: 3 آلاف و391 راجمة.كما تمتلك روسيا 30 ألف و122 مدرعة، تجعلها ثالث أضخم قوة مدرعات في العالم.ورغم ذلك فإن وجود السلاح الروسي في محيطه الجغرافي يزيد من جدوى استخدامه بصورة كبيرة لأن خطوط إمداده تكون قصيرة مقارنة بالمركبات التي تعمل في ميادين قتال تحتاج لخطوط إمداد يصل طولها إلى آلاف الكيلومترات.