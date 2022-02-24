عربي-دولي

الرئيس الأوكراني يعلن قطع العلاقات الديبلوماسية مع روسيا

Lebanon 24
24-02-2022 | 04:43
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلده يقطع علاقاته الديبلوماسية مع روسيا، بعد شنّ موسكو فجر اليوم عملية عسكرية في أراضيه.
 
وأشار زيلينسكي إلى أن "العدو تكبّد خسائر فادحة"، داعياً "المواطنين القادرين على حمل السلاح التوجه لمراكز التدريب في أقرب وقت".
 
وأضاف: "ندعو للوحدة للدفاع عن بلدنا وعن حرّيتنا، ولدينا الموارد الضرورية كافة والبنوك تعمل كالمعتاد".
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