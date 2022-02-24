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عربي-دولي
جونسون يدعو لعقد قمة طارئة لـ"الناتو"
Lebanon 24
24-02-2022
|
06:00
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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى عقد اجتماع قمة طارئة لقادة حلف الناتو، على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.
ووصف جونسون، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر"، العملية الروسية الجديدة بأنها "كارثة لقارتنا"، مؤكدا أنه سيخاطب مواطني المملكة المتحدة بهذه المناسبة صباح اليوم.
وتابع: "سأتحدث أيضا مع زملائي زعماء مجموعة السبع كما أدعو إلى عقد اجتماع طارئة لجميع زعماء الناتو في أسرع وقت ممكن".
المصدر:
روسيا اليوم
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