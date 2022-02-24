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ماذا يعني إعلان 4 دول في حلف "الناتو" تفعيل المادة رقم 4؟

Lebanon 24
24-02-2022 | 06:30
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أعلنت كل من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا عن تفعيل المادة رقم 4 من اتفاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي تجتمع هذه الدول تحت مظلته.

وقالت الحكومة الإستونية في بيان إنّ رئيس الوزراء كاجا كالاس، يعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا "تهديدًا لأوروبا بأكملها".

وبموجب المادة 4 من الاتفاقية ستتشاور الأطراف معًا، بطلب أي من الدول الأعضاء، حول سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الدول الحلفاء.
المصدر: العربية
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