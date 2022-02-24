ماذا يعني إعلان 4 دول في حلف "الناتو" تفعيل المادة رقم 4؟

أعلنت كل من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا عن تفعيل المادة رقم 4 من اتفاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي تجتمع هذه الدول تحت مظلته.وقالت الحكومة الإستونية في بيان إنّ رئيس الوزراء كاجا كالاس، يعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا "تهديدًا لأوروبا بأكملها".وبموجب المادة 4 من الاتفاقية ستتشاور الأطراف معًا، بطلب أي من الدول الأعضاء، حول سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الدول الحلفاء.