عربي-دولي

رئيس وزراء هولندا يدعو لفرض عقوبات ضدّ بوتين

Lebanon 24
24-02-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-922441-637813083661275817.jpg
Doc-P-922441-637813083661275817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس وزراء هولندا مارك روتي، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون موجهة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وشدد رئيس الوزراء الهولندي على ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات "صارمة للغاية" ضد روسيا الاتحادية.

ونقلت الصحيفة الهولندية Algeemen Dagblad عن روتي قوله: "ستسهدف هذه العقوبات بوتين وحكومته وليس روسيا، وعلينا أن نضربه بشدة".

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:14 | 2022-02-24
16:10 | 2022-02-24
16:00 | 2022-02-24
15:00 | 2022-02-24
14:30 | 2022-02-24
14:00 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website