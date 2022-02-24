مقاطع فيديو للحظات القصف الاولى على اوكرانيا.. دخول قوات روسية لكاخوفكا وانفجارات هائلة

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو متداول يظهر لحظة دخول قوات روسية منطقة كاخوفكا جنوب أوكرانيا.

كذلك أظهر مقطع فيديو مروحيات روسية تنطلق من بيلاروسيا وتهاجم مطارا عسكريا قرب كييف.

وفي لحظات القصف الاولى تم تداول مقاطع مصورة للقصف الروسي على أوكرانيا.

انفجارات هائلة.. تداول مقاطع مصورة للحظات الأولى للقصف الروسي على #أوكرانيا: دوي انفجارات في مدن #كييف ودنيبرو وخاركيف وأوديسا #العربية pic.twitter.com/BfzjMCxvWg — العربية (@AlArabiya) February 24, 2022

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في ساعة مبكرة من صباح الخميس، عن تنفيذ "عملية عسكرية" في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، الذي يضم منطقي لوهانسك ودونيتسك.



وحث بوتين الجنود الأوكرانيين في منطقة القتال بشرق أوكرانيا على الاستسلام وإلقاء الأسلحة والعودة إلى ديارهم.