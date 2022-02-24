عربي-دولي

مقاطع فيديو للحظات القصف الاولى على اوكرانيا.. دخول قوات روسية لكاخوفكا وانفجارات هائلة

Lebanon 24
24-02-2022 | 07:11
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نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو متداول يظهر لحظة دخول قوات روسية منطقة كاخوفكا جنوب أوكرانيا.
 
 
 
كذلك أظهر مقطع فيديو مروحيات روسية تنطلق من بيلاروسيا وتهاجم مطارا عسكريا قرب كييف.
 
 
 
وفي لحظات القصف الاولى تم تداول مقاطع مصورة للقصف الروسي على أوكرانيا.
 
 
 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في ساعة مبكرة من صباح الخميس، عن تنفيذ "عملية عسكرية" في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، الذي يضم منطقي لوهانسك ودونيتسك.

وحث بوتين الجنود الأوكرانيين في منطقة القتال بشرق أوكرانيا على الاستسلام وإلقاء الأسلحة والعودة إلى ديارهم.
المصدر: العربية

عربي-دولي

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