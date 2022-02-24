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ضربة صاروخية أوكرانية تصيب سفينتي شحن روسيتين

Lebanon 24
24-02-2022 | 09:30
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أعلنت موسكو أن ضربة صاروخية أوكرانية أصابت سفينتي شحن روسيتين في بحر آزوف المتفرع من البحر الأسود، مما أدى لوقوع ضحايا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي أن اثنتين من سفن الشحن المدنية الروسية تعرضتا لضربة صاروخية أوكرانية في بحر آزوف.

وقال جهاز الأمن الروسي إن القصف تسبب في سقوط ضحايا، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل بشأن عدد الإصابات أو خطورتها.

ولم يصدر تعقيب على الفور من الجانب الأوكراني.

وذكرت تقارير إعلامية روسية أن الصواريخ انطلقت من مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف.

وأضافت أن إحدى السفن كانت ناقلة نفط أصيبت بأضرار نتيجة القصف، حيث اشتعلت فيها النيران، بينما أصيب أحد أفراد الطاقم بجروح خطيرة.
المصدر: سكاي نيوز
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