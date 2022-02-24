عربي-دولي

قطر تُحبط محاولة إدخال مخدرات عبر مطارها الدولي

Lebanon 24
24-02-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-922449-637813093100396406.jpg
Doc-P-922449-637813093100396406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحبطت السلطات القطرية عملية تهريب مخدرات عبر مطارها الدولي.

وقالت "الهيئة العامة للجمارك" القطرية في منشور على تويتر إن "إدارة جمارك مطار حمد الدولي، أحبطت محاولة تهريب مادة الشبو المخدرة".

وأوضحت أن العملية تمت "إثر اشتباه مفتش الجمارك بحقيبة مسافر، وجاءت تفاصيل الضبطية عند قيام المفتش الجمركي بإجراءات التفتيش المتبعة".

وأشارت إلى أن الحقيبة الخاصة بالمسافر "تزن 4.70 كيلو غرام"، ونشرت فيديو يوثق عملية فحص الحقيبة بعد فتحها من قبل السلطات المختصة.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-02-24
12:30 | 2022-02-24
12:00 | 2022-02-24
11:52 | 2022-02-24
11:30 | 2022-02-24
11:29 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website