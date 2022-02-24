قطر تُحبط محاولة إدخال مخدرات عبر مطارها الدولي

أحبطت السلطات القطرية عملية تهريب مخدرات عبر مطارها الدولي.وقالت "الهيئة العامة للجمارك" القطرية في منشور على تويتر إن "إدارة جمارك مطار حمد الدولي، أحبطت محاولة تهريب مادة الشبو المخدرة".وأوضحت أن العملية تمت "إثر اشتباه مفتش الجمارك بحقيبة مسافر، وجاءت تفاصيل الضبطية عند قيام المفتش الجمركي بإجراءات التفتيش المتبعة".وأشارت إلى أن الحقيبة الخاصة بالمسافر "تزن 4.70 كيلو غرام"، ونشرت فيديو يوثق عملية فحص الحقيبة بعد فتحها من قبل السلطات المختصة.