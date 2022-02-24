ماكرون: سنستهدف موسكو بعقوبات غير مسبوقة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ عمل عسكري ضد أوكرانيا يعني أنه اختار هز السلام بأوروبا كما لم يحصل منذ عقود، وستكون هناك عواقب طويلة الأمد".وأضاف ماكرون في "خطاب للأمة" اليوم الخميس تناول العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا: "رغم جهودنا الحرب باتت هنا، وسنجيب على هذا التحرك الروسي بوحدة وحزم وبلا ضعف".وشدد على أن "العقاب سيكون موجعا على روسيا اقتصاديا عسكريا وفي مجال الطاقة، وسنتخذ قرارات في اجتماع الـ"جي 7" وسنطالب روسيا بإجابات أمام مجلس الأمن".وأردف أنّ "الرد سيكون بلا ضعف، وستكون هناك عواقب طويلة الأمد للعمل العسكري الروسي في أوكرانيا".‏وأكد "أننا سنستهدف موسكو بعقوبات غير مسبوقة تتناسب مع حجم فعلتها" مشيرا إلى أن "ما حصل في أوكرانيا منعرج في تاريخ القارة الأوربية".