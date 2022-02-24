أوكرانيا تأسر جنديين روسيين (صورة)

أعلن الجيش الأوكراني أسر جنديين روسيين شاركا في الغزو الروسي الذي بدأته بلدهما على أوكرانيا، الخميس.ونشرت الصفحات الرسمية للجيش الأوكراني على وسائل التواصل صورا للجنديين، مقيدين ومجردين من أسلحتهما.وقال منشور الجيش على "تويتر" نقلا عن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوغني، إن الجيش أسر "محتليْن روسييْن".